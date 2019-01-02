科考船航沖之鳥海域遭警告　外交部：從未承認日方專屬經濟區主張

上月（12月）18日，中國海洋科考船「向陽紅」在沖之鳥礁（日稱「沖之鳥島」）附近海域作科研考察活動，遭到日本海上保安廳的警告。 中國外交部今日（2日）回應事件時表示，那是依法的海洋科考活動，又稱中方從未承認沖之鳥礁附近屬日本的專屬經濟區。

日本主張沖之鳥是島嶼，其附近屬日方的專屬經濟區。（網上圖片）

2018年12月18日，中國海洋科考船「向陽紅」在沖之鳥礁附近海域，向海中垂下金屬線一類的物體，遭到日本海上保安廳的警告。日方表示，沖之鳥礁附近海域是日本的海上專屬經濟區（EEZ），稱：「中方沒有徵得日本的允許，就擅自對海底資源進行調查科考。」

《海外網》報道稱，「向陽紅」當時回應稱：「請不要管本船。本船正在公海上進行海洋科考活動。」

外交部稱從未承認沖之鳥是島

針對事件，中國外交部發言人陸慷在今日的例行記者會上表示，根據他所掌握的情況，中國向陽紅一號科考船依法在沖繩島附近海域開展海洋科考活動。

他表示，有兩點需要強調。首先，中國作為《聯合國海洋法公約》締約國，一貫按照公約有關規定開展海洋科研；第二，根據《聯合國海洋法公約》，沖之鳥礁根本不具備作為島的基本條件。「也就是說，日方擅自將其稱作島，並單方面主張所謂的專屬經濟區和大陸架，這點中方從未予以承認。」

中國海洋科考船「向陽紅」。（視覺中國）

專屬經濟區是指一國從領海基線量起二百海里的範圍。所屬國家有權勘探和開發、養護和管理海床上覆水域和海床及其底土的自然資源（不論為生物或非生物資源）為目的的主權權利，以及關於在該區內從事經濟性開發和勘探，如利用海水、海流和風力生產能等其他活動的主權權利。

按照《聯合國海洋法公約》規定，要設定專屬經濟區，必須要以自然形成的陸地為根據。日本主張沖之鳥是島嶼而不是岩礁，並聲稱其在沖之鳥沿海有大陸架、主張其有專屬經濟區。中方則認為沖之鳥是岩礁而不是島嶼，其不能供人類居住也無法維持經濟生活，設定大陸架沒有任何根據。