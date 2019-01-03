前維權律師浦志強3年緩刑期滿　仍需接受3年「安置幫教」

內地知名前維權律師浦志強的3年緩刑刑期近日屆滿，其社區矯正措施已被解除，但仍需接受當局3年的「安置幫教」。

當局已解除浦志強的社區矯正措施。（浦志強Twitter）

浦志強日前於Twitter上發文指，「元旦十點，在豐台區中途之家，新村司法所宣告解除社區矯正，告知將對我『施以三年的繼續幫教』。3年前的1月2日，北京二中院在此宣告對我的有罪判決生效。感謝師友關切，我將一如既往，提醒自己監獄有大小，門檻不高界線不清，要用犯人標準，嚴格要求自己，不可得意忘形。」

浦志強其後接受境外傳媒《自由亞洲電台》訪問，他被問到能否接受採訪時指：「這個事情是不言而喻的，應該說他們不願意這樣」，又指自己目前可以與朋友見面。浦志強認為，「安置幫教」並非專門針對他，而是主要針對所有刑滿釋放的人士和監外執行到期的人，以讓他們融入社會。不過，他又指：「至於說我需不需要安置和幫教，那是另一回事兒。其實對我的控制不是通過安置幫教的方式來實現的。」

現年54歲的浦志強過去曾代理維權人士譚作人、重慶涉黒案辯護律師李莊和異議藝術家艾未未的稅務案件等。他其後於2014年5月底因參與悼念六四的家庭聚會，遭警方以「尋釁滋事」帶走，並被羈押逾1年半後，再被以「煽動民族仇恨罪」、「尋釁滋事罪」判監3年、緩刑3年。至於浦志強所接受的「安置幫教」措施，是指在各級政府領導下，依靠各有關部門和社會力量對刑滿釋放、解除社區矯正人員所進行的一種非強制性引導、扶助、教育和管理活動。