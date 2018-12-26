王全璋案天津開審　法院：涉國家秘密故不公開審理　將擇日宣判

惟一因「709事件」仍被羈押約3年半的維權律師王全璋，被控顛覆國家政權罪一案今日（26日）於天津開審。 天津市第二中級人民法院宣布，王全璋案涉及國家秘密，依法決定不公開審理，將擇日宣判。

天津市第二中級人民法院（圖）宣布，王全璋案涉及國家秘密，依法決定不公開審理，將擇日宣判。（路透社）

王全璋一案的審判今早吸引了國際社會、駐華使館和海外媒體的廣泛關注。當局在法院門口設置了關卡，限制車輛進入。記者根本無法接近法院大門，法院外還有幾位西方外交官，同樣不被允許進入法院。

另一名正被羈押的維權律師余文生的妻子許艷，早上亦有到天津希望申請到庭旁聽，她說到場後被公安帶往當地的派出所，她又指，另一名維權人士王素娥亦被帶走。有民眾則在法院對面馬路，手持「王全璋無罪釋放」的字條，並高叫「支持王全璋，釋放王全璋」的口號，其後被便衣人員上前制止及包圍。另有現場目擊者指，有維權人士在天津二中院門前呼籲法庭無罪釋放王全璋，但其後已被警方帶走。

起訴書全文：

據檢方的起訴書指，王全璋長期受反華勢力滲透影響，多次接受境外組織培訓，逐漸形成推翻國家現行政治制度的思想，又指王全璋自2009年起，以律師身分，多次接受境外組織提供的資金支持，成立公司及從事非法活動，並向境外提供攻擊內地法治及人權狀況的材料。

起訴書又指，王全璋在公共場所非法聚集滋事、利用輿論挑起不明真相的人仇視政府，組織、策劃和實施顛覆國家政權，以及推翻社會主義制度，行為觸犯刑法，嚴重危害國家安全和社會穩定，犯罪事實清楚，證據確實和充分，應該追究刑事責任。

至於王全璋妻子李文足今日清晨從家中下樓準備赴天津聽審時，再遭國保攔截，要求她乘坐國保車輛前往天津，但遭到李文足拒絕。隨後，李文足和「709事件」另一位律師李和平的妻子王峭嶺皆被困家中。而香港支聯會今天上午亦有發起遊行聲援王全璋，並批評當局祕密審訊王全璋。