【探月工程】嫦娥四號著陸月背　傳回世界首張近距拍攝月背影像

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今天（3日）上午10點26分，經過27天的飛行，「嫦娥四號」探測器成功著陸在月球背面，並通過「鵲橋」中繼星傳回了世界第一張近距離拍攝的月背影像圖。

任務實現了人類探測器首次月背軟著陸。（影片截圖）

3日上午10點26分，「嫦娥四號」探測器成功著陸在月球背面東經177.6度、南緯45.5度附近的預選著陸區，並通過「鵲橋」中繼星傳回了世界第一張近距離拍攝的月背影像圖，揭開了古老月背的神秘面紗。

人民日報客戶端評論稱，此次任務實現了人類探測器首次月背軟著陸，首次月背與地球的中繼通信，開啟了人類月球探測新篇章。

嫦娥四號探測器於2018年12月8日2時23分發射升空飛向月球，12月30日8時55分，探測器在環月軌道成功實施變軌控制，順利進入預定的月球背面著陸準備軌道。

據悉，嫦娥四號的科學任務主要是展開月球背面低頻射電天文觀測與研究；月球背面巡視區形貌、礦物組份及月表淺層結構探測與研究；試驗性展開月球背面中子輻射劑量、中性原子等月球環境探測研究。

嫦娥四號任務於2016年1月經國務院批准後正式實施，包括有中繼星和探測器兩次任務。「鵲橋」中繼星於2018年5月21日在西昌衞星發射中心由長征四號丙遙二十七運載火箭成功發射。嫦娥四號透過「鵲橋」中繼星實現月球背面與地球之間的中繼通信。

據悉，嫦娥四號還搭載了中國、荷蘭、德國、瑞典、沙特阿拉伯等國家航空組織的科學儀器。

（人民日報客戶端、澎湃新聞）

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