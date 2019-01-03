【非洲豬瘟】官方稱疫情防控取得了階段性成效　重申可放心吃豬肉

內地非洲豬瘟疫情持續，農業農村部在周四（3日）舉行「非洲豬瘟疫情應急指揮部會議」，會議提到透過層層壓實責任，確保各項科學有效的防控措施落實落地後，疫情的防控工作「取得了階段性成效」。 另一方面，中國肉類食品綜合研究中心主任王守偉再次重申，非洲豬瘟疫情不會影響豬肉及其製品的食用安全，民眾可以放心食用。

農業農村部部長、非洲豬瘟疫情應急指揮部總指揮韓長賦在會議上強調，要充分認識做好非洲豬瘟防控工作的重要性、複雜性、艱巨性和長期性，要共同做好今年非洲豬瘟疫情防控工作，「確保打贏這場殲滅戰、持久戰」。

農業農村部舉行「非洲豬瘟疫情應急指揮部會議」。（農業農村部）

會議指出，非洲豬瘟防控「是一場沒有退路的殲滅戰，也是一場需要久久為功的持久戰」，必須做好長期作戰、連續作戰的準備。農業農村部門要將非洲豬瘟防控放在優先位置，進一步壓實責任，嚴格落實現行防控措施，特別是以更嚴更實的舉措保護好規模化養殖場、種豬場等基礎產能。

會議又要求各有關司局單位要防疫和保供兩兼顧，同時做好補貼政策落實、疫情分析研判、市場預警訊息發布、輿情引導、基層獸醫隊伍建設等工作，並要強化主產區和主銷區銜接，切實保障好農曆新年前後豬肉市場供應，並對未來一階段可能出現的市場波動情況及早謀劃、提前應對。

中國農業農村部2日上午發布2019年第一起非洲豬瘟疫情，地點是黑龍江省綏化市明水縣的一處養殖場，需撲殺豬隻達7萬3千頭。目前，非洲豬瘟在內地累計已有104例疫情，遍及23省區市。

（農業農村部）