【非洲豬瘟】金門海灘死豬隻驗出病毒　台農委會：自大陸漂流而來

台灣離島金門海邊周一（12月31日）發現死豬，農委會今（3日）公布檢驗結果，死豬體內驗出非洲豬瘟病毒。 農委會指，檢出非洲豬瘟病毒的基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%；另依照金門縣風向及以往經驗，該豬隻是從金門對海的福建泉州晉江市沿海一帶漂來。

金門豬驗出非洲豬瘟病毒，台農委會指豬隻疑似是由中國大陸漂來。（農委會）

除了對金門縣68個養豬場即刻展開檢疫訪視外，農委會亦宣布暫停金門豬隻及其產品輸台14天；另將循兩岸防疫通報機制，通知大陸要求轄內養豬業者，做好豬隻屍體處理工作。

農委會指，死豬發現地點已由金門縣動植物防疫所完成徹底消毒，該地區周邊半徑3公里內有一個養豬場，經獸醫師檢查，該豬場豬隻健康情形良好，無異常情形。

揭福建泉州疑似瞞報疫情

農委會指出，大陸福建、廈門一帶沿岸垃圾容易隨風向以及海流漂流至金門東北角海岸，且本次發現該死亡豬隻時，周邊也伴隨大量海洋垃圾。經綜合分析，死亡豬隻應該是從中國大陸漂流過來。

根據農委會提供的「海漂豬隻地點示意圖」顯示，死亡豬隻來源地或是福建泉州市下轄的晉江市沿海一帶。不過，自福建三明市12月20日通報省內首例非洲豬瘟疫情以來，陸續有臨近的莆田市、南平市通報疫情，但泉州市目前並未通報疫情，不排除當地有瞞報疫情。