【王全璋案】李文足赴最高檢遞督促函不受理　一度被便衣企圖帶走

唯一因「709事件」仍被羈押約3年半的維權律師王全璋，被控顛覆國家政權罪一案上月26日於天津秘密開審，將擇日宣判。 其妻李文足今早（4日）赴北京最高人民檢察院遞交《督促函》，要求檢察院履行監督責任。她雖獲准進入檢察院，但《督促函》未獲接收。

李文足近日先後到最高法及最高檢遞交《督促函》。（法新社/資料圖片）

李文足今早向北京最高人民檢察院遞交《督促函》，要求檢察院履行監督責任，糾正法院處理王全璋案嚴重超出規定期限、調查法官違法行為，以及部分在「709大抓捕」期間被捕人士遭酷刑對待的問題。

李文足其間獲准進入檢察院，並逗留了十多分鐘。但她表示檢察院職員當時只是閱覽《督促函》的內容，未有正式接收。她批評檢察院設置空城計，既不回應家屬要求，亦不提供理由。而當李文足離開檢察院時，現場有多名便衣人員企圖將她帶上車但不成功。

對於最高人民檢察院檢察長、首席大檢察官張軍昨日（3日）表示，王全璋有運用程序去拖延審判之嫌，李文足接受境外傳媒《自由亞洲電台》訪問時指，張軍是「惡人先告狀」，顛倒是非黑白。她指出，王全璋的案件在2017年2月14日被起訴到法院，之後其主辦法官一直避見家屬聘請的律師，也不讓律師閱卷。因此是他們故意拖延，讓案件超出規定辦理期限，強調「是他們在違法，他們故意的」。

（自由亞洲電台/香港電台/商業電台）