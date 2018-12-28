【王全璋案】李文足赴法院請願批審判是一場表演　被武警包圍制止

唯一因「709事件」仍被羈押約3年半的維權律師王全璋，被控顛覆國家政權罪一案周三（26日）於天津開審。法院宣布，案件涉及國家秘密，依法決定不公開審理，將擇日宣判。 王全璋妻子李文足今日（28日）聯同兩名709家屬到位於北京的最高人民法院遞交《督促函》，要求法庭糾正王全璋案超出規定辦案期限，但行動最終被大批警員及便衣包圍制止。

李文足聯同兩名709家屬到最高人民法院遞交《督促函》被阻。（美聯社）

今日陪同李文足行動的「709」律師李和平太太王峭嶺，亦有在Twitter上載現場片段。據王峭嶺表示，她們3名709家屬今早抵達最高法院後，大批特警及自稱為「上訪者」的人士即上前攔截、推撞她們，部份「上訪者」高舉手上的申訴書，阻擋記者鏡頭，她又引述其中一名警員指當局今日派出了約600人到場。雖然3人其後一度被衝散，但其後亦成功匯合，不過她們最終亦未能向法院遞交《督促函》。

據香港電台報道，李文足批評天津法院不公開審理王全璋案件，王全璋的律師並非她委托，批評當局3年半來一直違法，形容法院日前開審只是「走過場」，是一場表演，開審當天家屬及不少關心事件的公民，則被控制在家中。而法院外亦掛着依法治國等字句，形容情況非常可笑和諷刺。

據李文足早前發布消息指，這份《督促函》主要是督促最高人民法院可履行監督職責，糾正王全璋案被天津工院中院「嚴重超出規定辦案期限」一事，同時調查「709」案中維權律師李和平、謝燕益曾遭受酷刑的問題。