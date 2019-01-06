傳河南教會「十誡」變「九誡」：「除我以外你不可有別的神」被刪

據網媒《寒冬》報導，河南一個「三自愛國教會」被官員以國家政策為由，勒令抹掉了寫在牆上的「除了耶和華，不可有別的神」字樣。

《寒冬》消息稱，中國中央宗教督查巡視組、洛陽市統戰部和洛寧縣統戰部約三十人兩個月前到縣內一座教堂視察。據說官員發現牆上的基督教「摩西十誡」後，下令把其中一條「除了耶和華，不可有別的神」當場抹掉。

據《聖經》，耶和華藉由摩西向以色列人頒佈的「十誡」中，第一條就是「除了我以外，你不可有別的神。」

當時教堂負責人和信徒極力反對，遭受官員訓斥，說習近平反對這一誡，誰敢不配合不同意就是跟國家對抗，並警告眾人，這是國家政策，要認清形勢，別跟國家對著幹。

北京基督教教會長老徐永海形容當局蠻橫無理，他說：「把十誡摘掉一誡以往從未聽說過。十誡對基督教來說在聖經中有很重要的位置。現在宗教信仰空間在縮小。它敢於這樣蠻橫無理，他們覺得打壓你很正常，想怎麼說就怎麼說，我相信報導出來，他們的上級也肯定會不高興的。」

寒冬（《BITTER WINTER》）是一個在意大利的關注中國人權問題的網站。此前，該網站曾稱，至少已有45名網站供稿人及記者遭抓捕審訊，部分被控以觸犯間諜罪和顛覆國家政權罪，其中一名拍攝新疆「再教育營」的記者更在被捕後至今下落不明。