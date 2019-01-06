BBC引專家：「嫦娥四號」登月很了不起　但美國不需要擔心

1月3日，中國月球探測器「嫦娥四號」成功登錄月球背面，是人類太空探索史的首次。不少分析認為，雖然中國在太空探索方面的起步相對較晚，但在官方大力支持下得到高速發展，未來可能會對美國構成威脅。 不過，英國廣播公司（BBC）引述專家指出，雖然「嫦娥四號」這次著陸很「了不起」，中國未來還有一些太空計劃，但美國仍不需要擔心，中國無法達到美國這樣的水平。

3日晚上10時22分，月球車「玉兔二號」成功踏上月背表面。（新華社）

BBC報道引述英國皇家航空學會教授海沃德（Keith Hayward）分析道，中國探索太空的動機與美國、俄羅斯等其他國家一樣，首先的是軍事需要，「如果軍方沒有需求，那一半的資金就沒有了」。其次是用以「炫耀」，「你可以說這是太空版的『絲綢之路』，它表明中國是一股不可忽視的力量」。第三個原因是為了迄今尚未開發的資源，這些資源可能會讓發現它們的人變得富有。

海沃德指出，在過去的50多年中，這三大原因推動了太空投資。而「嫦娥四號」成功著陸似乎是第二種，有助於中國成為一支在全球和地區都不可忽視的力量。他認為，這次著陸很「了不起」，中國等於告訴大家「我們還沒有派人登上月球，但我們已經十分接近了。」

報道指，對美國等國家來說，中國的成功可能會讓他們感到擔憂。儘管中國進行了一些成功試驗，未來還有一些太空計劃，但海沃德似乎並不認為美國需要擔心。他表示，美國在太空探索方面仍然是支出大國，不一定通過美國國家航空航天局（NASA），而是通過美國國防部，中國卻無法達到這樣的水平。他又指，中國在太空探索方面的進步，不太可能會讓其他國家感到擔憂而導致他們調整未來的計劃，因為這是一些長期計劃，很難迅速做出回應。

專家：不僅是政治遊戲 探索太空也有科學目標

有分析認為，中國似乎有意在追趕美國和俄羅斯。不過BBC報道引述喬治·華盛頓大學空間政策研究所創始人洛格斯登（John Logsdon）表示，中國所遵循的是自己的動機和利益，不會因與他國競爭調整自己的計劃。英國皇家航空學會梅西博士（Robert Massey）亦指出，太空探索不僅是政治遊戲，「嫦娥四號」也有科學目標。

報道稱，月球還有巨大的資源潛力，一些資源「可以解決人類至少一萬年的能源需求」。不過，將它們帶回地球仍然是一個挑戰，但中國正試圖解決這個問題。「嫦娥五號」和「嫦娥六號」的目標是將月球上的岩石和土壤送回地球實驗室。