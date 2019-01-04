【嫦娥四號】著陸器與月球車分離　玉兔二號月背行駛留「腳印」

「嫦娥四號」探測器經過近一個月的飛行後，周四（3日）成功在月球背面著陸，並透過「鵲橋」中繼星傳回世界上第一張近距離拍攝的月背照片。 月球車「玉兔二號」隨後與著陸器分離，在月背表面行駛，並讓監視相機拍下月背上的第一行「腳印」。

嫦娥四號探測器成功著陸後，工作人員隨即按計劃展開著陸器與月球車分離的各項準備工作，同時對「鵲橋」中繼星的狀態、著陸點環境參數、設備狀態、太陽入射角度等分離的實施條件進行最終檢查確認。

3日晚上10時22分，月球車「玉兔二號」成功踏上月背表面。（新華社）

據「中國探月工程」報道，及至當天下午3時07分，工作人員在北京航天飛行控制中心通過「鵲橋」中繼星向嫦娥四號探測器發送指令，開始著陸器與月球車的分離，「巡視器（月球車）立於着陸器頂部，展開太陽翼，伸出桅桿。隨後，巡視器（月球車）開始向轉移機構緩慢移動。轉移機構正常解鎖，在著陸器與月面之間搭起一架斜梯，巡視器沿着斜梯緩緩走向月面」。晚上10時22分，月球車「玉兔二號」成功踏上月背表面。

報道又提到，嫦娥四號著陸器與月球車分離後，會先互相拍攝圖片，繼而就陸續啟動所攜帶的儀器，展開一系列就位探測和巡視探測活動。

「玉兔二號」的模型。（視覺中國）

值得一提是，「玉兔二號」的命名是在著陸器與月球車成功分離一刻才揭曉。月球車的徵名活動在去年8月15日開始，22天的提名期內共收到超過4萬個名字。評委對所有提名函審篩選，推薦其中153個名字入圍初審，隨後就在9月28日初審評審。經過討論、交流和最後投票，評委選出「逐夢」、「光明」、「玉兔二號」、「探索」、「征途」、「精靈」、「無畏」、「望舒」、「行者」、「金兔」共10個入圍名字，最後交由民眾網絡投票，結果「玉兔二號」以最高分當選。

（綜合報道）