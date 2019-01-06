央視揭紅通疑犯追捕過程：有人輾轉6國潛逃卻因玩遊戲暴露行蹤

由中紀委國家監委宣傳部、央視聯合攝製五集電視紀錄片《紅色通緝》，將於近日在央視播出，揭秘官方追捕紅色通緝犯的過程。 央視在節目正式播出前的宣傳片中透露，「百名紅通人員」中第39號付耀波和第41號張清曌，兩人案發後一起潛逃，輾轉了6個國家隱藏行蹤，竟因為玩電腦遊戲暴露了所在地，最終被捕落網。

付耀波在片中自白道，自己所設定的路線和外逃計劃都是精心籌備。（影片截圖）

遼寧省本溪市勞動和社會保障監察支隊案件審理科前科長付耀波和前本溪市人社局勞動和社會保障監察支隊前出納員張清曌，涉嫌合謀貪污巨額公款，兩人一同於2014年9月外逃，一個月後被中國官方列為紅通疑犯。2016年2月6日，兩人在加勒比海島國聖文森特和格林納丁斯首都金斯敦郊區的大山里一同被捕，之後遭遣送回國。

紀錄片《紅色通緝》揭露兩人從外逃到被捕的內情。據了解，兩人為隱藏行蹤，外逃後的13日輾轉走到泰國、馬來西亞、新加坡等5國，最終才到達目的地聖文森特和格林納丁斯。付耀波在片中自白道，自己所設定的路線和外逃計劃都是精心籌備，甚至包括每個國家，每條路線，最後定居在什麼地方，在什麼地方更換護照，在哪定居等等，自認為是很周全，可以做到是天衣無縫。沒想到最終會在逃亡一年多後被捕。

被捕一刻仍在玩遊戲

片中透露，付耀波愛好玩遊戲，「必須有一部電腦打遊戲」。正是循著電腦遊戲這條線索追查，追逃小組最終發現付耀波的位置，並最終通過國際合作將他們拘捕回國。

負責追捕的時任本溪市公安局工作人員王鴻峰表示，付耀波被捕的一刻仍在玩遊戲，而且他還很「負責任地」說，要先跟一同遊戲的玩家說一聲「我這段玩不了」。