最高檢決定逮捕中船重工原總經理孫波　涉受賄、國企人員濫用職權

去年6月「落馬」受查的中國船舶重工集團（中船重工）原黨組副書記、原總經理孫波，因涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權罪，最高人民檢察院（最高檢）今日（7日）宣布，對他作出逮捕決定。

有消息指，孫波涉嫌將遼寧號航空母艦的機密文件洩露給外國情報機構。（中國軍網）

最高檢宣布，孫波涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權罪對孫波作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

孫波的具體違法細節仍未曝光。據中紀委國家監委上月「雙開」孫波時發出的通報，他被指弄虛作假，損害國有企業利益；在接受巡視期間，隱瞞實情，欺騙組織；長期搞封建迷信活動；接受組織談話時，不如實向組織說明問題，利用職務便利，為其家屬違規調動工作；違規為親友經營活動謀取利益。濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失，涉嫌國有公司人員濫用職權罪；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。

傳將航母機密文件洩露給外國情報機構

另據本港《南華早報》早前引述消息人士指，孫波涉嫌將遼寧號航空母艦機密文件洩露給外國情報機構。目前尚不清楚孫波洩露的文件的具體情況，不過，如果中國檢方發現孫波洩露的是高度機密文件，孫波就會面臨死刑判決。

《俄羅斯衛星通訊社》亦有報道稱，孫波將遼寧號的設計、規格等機密資訊在過去數年內陸續出賣給美國中央情報局，而由於中國首艘自製航母「001A」也是仿照「遼寧號」建造，有猜測稱，孫波很可能也把「001A」的設計圖交給了中情局。