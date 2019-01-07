習近平主持召開中央政治局常委會議　聚焦建國70周年

中共中央政治局常務委員會1月7日全天召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。 會議同時提到，要為「全面建成小康社會」打下決定性基礎，以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

中央政治局常委會議強調，要以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年。（視覺中國）

會議認為，過去一年，全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院貫徹習思想，落實中共十九大和十九屆二中、三中全會精神，維護習核心地位。中央書記處在加強理論武裝、推進全面從嚴治黨、指導群團工作和群團改革、推動黨內法規制定實施、籌辦重大活動等方面做了不少工作，充分發揮職能作用。

會議強調，今年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。面對當前複雜嚴峻的國際形勢和繁重艱鉅的改革發展穩定任務，五大部門要帶頭增強「四個意識」、堅定「四個自信」 、做到「兩個維護」，在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。堅決防止和克服一切形式主義、官僚主義，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

多維：中共定會高規格紀念

值得一提的是，習近平早前發表的2019年新年賀詞，已表示將高規格慶祝中共建國70周年。他說道：「2019年，我們將隆重慶祝中華人民共和國70周年華誕。70年披荊斬棘，70年風雨兼程。」而在昨日召開的全國宣傳部長會議，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧亦強調，今年要圍繞慶祝新中國成立70周年統籌推進各項宣傳工作。

據《多維新聞》分析，按照「逢十紀念」的慣例，且是習近平擔任總書記後第一個整十年，中共定會高規格紀念建政70周年。