【新疆再教育營】中方安排12國使節組團參觀　稱歡迎聯合國官員

新疆「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」）近期廣受國際社會關注，中國外交部昨日（7日）表示，有條件歡迎聯合國官員赴新疆參觀。 另據《新華社》報道，12國駐華使節上月底亦曾應邀訪問新疆，有使館代表參觀時指中國在新疆正展開有益嘗試，並取得很好效果，值得其他國家學習和借鑒。

據《新華社》報道，12國駐華使節上月底亦曾應邀訪問新疆。（新華社）

陸慷籲聯合國避干涉一國內政

據中國外交部發言人陸慷昨日（7日）在例行記者會上指，新疆是開放地區，歡迎聯合國官員等各方在遵守中國法律、履行相應手續的前提下赴新疆參觀。同時，包括聯合國官員或專家在內的任何人士都應恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，避免干涉一國內政、損害一國主權，應本著客觀、中立的態度，避免偏聽偏信、先入為主。中方願同聯合國有關機構保持接觸、相向而行。

繼中方上周曾經安排一個包括少數外國傳媒的採訪團，採訪這些新疆「職業技能培訓中心」後，據內地官媒《新華社》昨日（7日）報道，應新疆政府邀請，俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、印度、巴基斯坦、印尼、馬來西亞、阿富汗、泰國、科威特等12國駐華使節及使節代表，上月28日至30日已赴新疆訪問，並曾經與「職業技能教育培訓中心」的學員交流。

12國駐華使節及使節代表訪新疆團，亦曾與「職業技能教育培訓中心」的學員交流。（新華社）

參觀人士批外媒對新疆報道不實

當中，馬來西亞駐華使館參贊在參觀當地的清真寺後表示：「我親眼看到了中國政府非常重視宗教信仰自由，宗教人士和信教群眾有足夠的場所和機會去從事宗教活動，和其他國家一樣，這裏的宗教活動受到國家的保護」，他表示這次行程讓他重新認識新疆，並指自己以前主要是從新聞媒體上了解新疆，認為一些西方媒體對此有不少不實報道，比如污蔑和抹黑新疆的人權和宗教問題，「看了以後才知道，完全不是他們說的那樣」。

而在參觀「職業技能教育培訓中心」時，印尼駐華大使周浩黎表示：「中心給我的印象非常好，學生不僅能學習法律和技能，還學習本民族的文化」。而哈薩克斯坦駐華使館參贊亦指，「職業技能教育培訓中心」看到了中方和新疆政府為這些學生創造了非常良好的學習條件。此前曾多次訪問新疆的阿富汗駐華使館臨時代辦更表示，每個國家都面臨着「解決就業和去除極端」等難題，中國在新疆正在展開有益嘗試，並取得很好的效果，值得其他國家學習和借鑒。