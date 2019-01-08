北京前副市長陳剛落馬　或與郭文貴案有關

據中央紀委國家監委網站6日晚消息，中共北京市委原常委、原副市長陳剛涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。 有消息說，陳剛被查與國安部原副部長馬建以及外逃富商郭文貴有關。

聯合早報指，陳剛被查與郭文貴有關。（資料圖片）

公開資料顯示，今年53歲的陳剛此前仕途順暢，2002年就擔任被視為「肥差」的北京市規划委員會主任，2006年，年僅40歲的陳剛出任北京市副市長，是当時北京市乃至全中國政坛上的一顆耀眼新星。

2008年，北京政泉公司實際控制人郭文貴在建設金泉廣場寫字樓時違規增加容積率，北京市規劃委員會要對郭文貴違規建築進行處罰，要求拆除金泉廣場的違規建築，郭文貴面臨數億元人民幣的損失。

據馬建落馬後的供述，郭文貴為此事請求馬建幫忙疏通。馬建找到當時主管北京市規劃的副市長陳剛溝通此事，陳剛答應幫忙。後經陳剛批准，北京市規劃委最後只對郭文貴的公司進行了罰款處罰。

2013年下半年，郭文貴因改造擴建他在北京後海的住宅，佔用一塊公共用地，北京西城區城建部門要求其拆除違建並將公共用地騰退。郭文貴再次找到馬建疏通，馬建親自打電話給已升任北京市委常委的副市長陳剛，希望其幫助解決此事。但陳剛這回表示，沒有辦法協調解決這個問題。

2016年12月，馬建落馬。郭文貴則逃離中國，現居住在美國。

2016年12月馬建被查後僅僅兩個月，陳剛就被免去中共北京市委常委、北京市副市長職務，調任國務院南水北調辦公室副主任，仕途明顯受挫。

2017年6月，隨著郭文貴在美國頻頻「爆料」，一段馬建親口供述他與郭文貴種種不法行為的視頻在網上流傳。在這段視頻中，馬建提到他兩次找陳剛幫郭文貴疏通的事實，間接證實了有關傳言。

分析人士指出，2008年馬建和陳剛聯手為郭文貴挽回數億元損失，一向善於拉攏官員的郭文貴給馬建送了厚禮，不可能對陳剛沒有表示。2013年馬建再次找陳剛為郭文貴疏通，說明三人的關係並不普通。

日前，國安部原副部長馬建涉受賄判無期。（影片截圖）

2016年10月，蔡奇接替王安順出任北京市長。4個月後，陳剛和北京市常務副市長李士祥被雙雙免去市委常委、副市長職務。陳剛去了南水北調辦公室，李士祥則調任北京市政協副主席。2018年9月，李士祥被查，成為中共十九大後北京市落馬的「首虎」。

2018年3月，陳剛從南水北調辦公室副主任調任中國科協黨組成員、書記處書記。

2018年12月27日，馬建被遼寧省大連市中級人民法院一審判處無期徒刑。10天后，陳剛落馬。

（聯合早報、多維新聞）