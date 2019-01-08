中美經貿磋商劉鶴現身外媒稱意外　中國外交部：看望代表情理之中

中美兩國代表團周一（7日）起連續2日舉行副部長級的經貿磋商。在這場規格不高的會談中，《華爾街日報》記者卻意外地發現中國國務院副總理劉鶴的身影，並將照片發布於Twitter。 中國外交部發言人陸慷今天（8日）在例行記者會上對此作出回應，表示劉鶴作為中美經貿磋商中方的牽頭人，看望雙方的磋商代表是情理之中。

《華爾街日報》記者魏玲靈周一（7日）發布一張中美貿易談判會場的照片，顯示國務院副總理劉鶴在場。（Twitter）

《華爾街日報》（WSJ）駐華記者魏玲靈周一（7日）在Twitter上發布一張貿易談判會場的照片，相中可見帶着紅色領呔劉鶴站在會談桌前，面露笑容。彭博社報道指，暫時不清楚劉鶴逗留多久、談及什麼。另有報道指，劉鶴在場歡迎美方代表團，但沒有直接參與談判。

中國外交部發言人陸慷今天（8日）主持例行記者會，表示有關磋商的具體消息，雙方在磋商結束之後會有更為具體的信息對外發布。陸慷說，大家已從一些媒體上看到了劉鶴副總理出席開幕式的情況，劉鶴副總理作為中美經貿磋商中方的牽頭人，看望雙方的磋商代表也是情理之中。

劉鶴被外界形容為中國國家主席習近平的經濟智囊，曾負責2018年上半年數輪中美高級別貿易談判，也是12月阿根廷二十國集團（G20）峰會期間舉行的「習特會」參加者之一。彭博社引述消息人士指出，劉鶴將於1月稍後時間與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）會面。

（中國外交部）