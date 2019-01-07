【中美貿易戰】中國副總理劉鶴意外現身談判會場

中美兩國代表團周一（7日）起兩日舉行副部長級的經貿磋商。在這場規格不高的會談中，有記者卻意外地發現中國副總理劉鶴的身影。

《華爾街日報》（WSJ）中國經濟記者魏玲靈在Twitter上發布一張貿易談判會場的照片，相中可見帶着紅色領呔劉鶴站在會談桌前，面露笑容。

彭博社報道指，暫時不清楚劉鶴逗留多久，或者他談及什麼。另有報道指，劉鶴在場歡迎美方代表團，但沒有直接參與談判。中國商務部未有對事件作出回應。

劉鶴被外界形容為中國國家主席習近平的經濟智囊，曾負責2018年上半年數輪中美高級別貿易談判，也是12月阿根廷二十國集團（G20）峰會期間舉行的「習特會」參加者之一。彭博社引述消息人士指出，劉鶴將於1月稍後時間與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）會面。

北京早前表示，當局只會派出來自商務部的低級別官員出席會談。因此劉鶴的出現讓記者們感到意外，或者同時反映中方高度重視是次會談。