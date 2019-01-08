【忍22年】為母報仇除夕狠殺鄰居3父子　張扣扣一審判死當庭上訴

22年前因目睹母親被鄰居打死，陜西漢中35歲的張扣扣在去年2月大年初夕狠下毒手殺害鄰居父子一家三口。案件今天（8日）上午在陝西漢中中院一審開庭，張扣扣被指控犯故意殺人及故意毀壞財物兩項罪名，被法院一審判處死刑。 張扣扣表示不服，已當庭提出上訴。

張扣扣一審被法院判處死刑。（微博）

據判決書指，張扣扣一家與死者王自新一家本是鄰居。惟在1996年8月27日，因鄰里糾紛，王自新第三子時年17歲的王正軍故意傷害致張扣扣之母親汪秀萍死亡。兩家此後再未有新衝突，但張扣扣對母親被傷害致死一事心懷怨恨，加之工作、生活長期不如意，心理逐漸失衡。

及至去年農曆新年前夕，張扣扣發現王正軍回家過年，因而生起報復殺人之念，並事先準備好單刃刀、汽油燃燒瓶、玩具手槍、帽子、口罩等作案工具，同時暗中觀察王正軍及其家人的行蹤。

張扣扣為報母親被打死之仇，狠殺鄰居父子一家三口。（網上圖片）

特別選擇在大年三十下手

事發在去年2月15日（大年三十）中午12時許，張扣扣見到王正軍及兄長王校軍聯同其他親朋戚友上山祭祖，遂戴上帽子、口罩，帶上單刃刀、玩具手槍等在村委會門口守候。待王正軍、王校軍回來時，張扣扣就持刀朝王正軍頸部、胸腹部等處割刺數刀，又朝王校軍胸腹部捅刺數刀，之後又再捅刺王正軍。王正軍、王校軍當場死亡。張扣扣其後來到王自新家中，持刀朝王自新胸腹部、頸部等處捅刺數刀，致其死亡。張扣扣事後回家取來菜刀、汽油燃燒瓶，將王校軍的私家車左後車窗玻璃砍碎，再用汽油燃燒瓶其點燃，毀損價值32142元人民幣。張扣扣在2月17日早上7時許到公安機關投案自首。

張扣扣向警方投案自首。（微博）

法院認為，張扣扣蓄謀報復殺人，特意選擇大年三十當眾行兇，以數十刀連殺三人，又燒毀私家車，其犯罪動機卑劣，殺人犯意堅決，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，後果和罪行極其嚴重，人身危險性和社會危害性極大，應依法懲處並數罪並罰。雖然案件事出有因，張扣扣為初犯且有自首情節，但不足以從輕處罰，犯故意殺人罪依法判處其死刑，剝奪政治權利終身；犯故意毀壞財物罪，判處其有期徒刑4年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

張扣扣表示作案後沒有後悔。（微博）

張扣扣：從未放棄為母報仇，沒有後悔

值得一提是，張扣扣在庭審時直言大年三十「是很特殊的日子」，認為當天是「千載難逢的時候」，且「本來我想等老二回來一起動手報仇，但是老二一直沒有回來，我等不及就動手了」。張扣扣表示，王正軍是打死其母親的兇手，母親死後令他「一直很坎坷」，故從未放棄過要報仇，以致看到王正軍要回家過年時，一下子就想起母親當年的情景，「我腦子一下就空白了，不受控制」。張扣扣更不諱言，事後沒有覺得後悔，只是「我覺得我當時有一點點衝動。」

（綜合報道）