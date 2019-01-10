【權健黑幕】市場監管總局聯合多部門展百日整治「保健」市場行動

業務範圍涉及保健食品的內地大型持牌直銷公司天津權健集團，近日深陷虛假宣傳和非法傳銷風波，事件亦引起國內廣泛關注。 國家市場監管總局日前聯同多個部門宣布，將自今年1月8日在全國展開為期百日的整治「保健」市場的行動。

內地大型持牌直銷公司權健集團近日深陷虛假宣傳和非法傳銷風波。（視覺中國／資料圖片）

國家市場監督管理總局等13個部門日前召開聯合部署整治保健市場亂象百日行動電視電話會議。國家市場監管總局局長張茅會上指，國內保健市場近期暴露出虛假宣傳、違法廣告、消費欺詐、製假售假等一系列問題，嚴重侵害消費者合法權益，擾亂市場秩序。輿論反映強烈，民眾迫切要求整治保健市場亂象，故將聯合13個部門推出一系列聯合整治行動，又禁止各地市場監管部門對保健品進行評比、評優等活動，違者堅決依法追責。

當中，上述部門將自今年1月8日起，在全國展開聯合整治「保健」市場亂象百日行動。此次專項行動重點圍繞與民眾日常消費密切相關的行業和領域，集中整治社會關注度高、反映強烈的食品（保健食品），宣稱具有「保健」功能的器材、用品、用具等，以及以「保健」為名展開的各類違法違規行為。

聯合整治行動的其他具體措施包括商務部將嚴格直銷行業市場准入，整治直銷市場秩序；文化和旅遊部將重點查處利用低價旅遊推銷保健品的行為；衛生健康委將嚴厲查處各種假借健康講座進行免費體檢、以中醫預防保健名義進行非法診療、無證行醫等行為。工信部建立健全24小時機制，及時處置網路違法活動，嚴查利用騷擾電話進行保健品推銷。民政部將重點對養老服務場所和設施進行排查，嚴禁假借養老服務場所進行保健品推銷。

（新華社）