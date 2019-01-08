【權健黑幕】高鐵冠名被取消　乒乓球隊足球隊將改名刪「權健」

內地大型持牌直銷公司權健涉嫌虛假宣傳及非法傳銷，實際控制人兼創辦人束昱輝等18人目前已被警方刑事拘留，另有2人被取保候審。 權健「落鑊」後，不少與之有關的各方都紛紛「割席」，其中由權健冠名的高鐵和諧號列車「權健集團號」，有內地傳媒引述消息指中國鐵路北京局集團已取消其冠名，權健投資的「天津權健」乒乓球隊更已將「權健」二字刪去。

權健實際控制人兼創辦人束昱輝。（視覺中國）

據《中國經營報》報道，權健冠名的高鐵和諧號列車「權健集團號」在去年5月29日正式上線。「權健號」的車身、車窗、電子顯示屏都寫有「權健集團」等字眼。報道引述中國鐵路北京局集團的人士透露，近日已取消權健的冠名。此外，隸屬中國鐵路濟南局集團的山東中鐵文化傳媒集團在周二（8日）發聲明，宣布終止權健的冠名。

另一方面，據《每日經濟新聞》報道，在中國乒乓球俱樂部超級聯賽官網上，去年12月28日公布的2018年至2019年賽季乒超聯賽男團第13至14輪比賽主場訊息匯總表中，「天津權健乒乓球俱樂部」仍赫然在列。惟在上周五（4日）發布的最新匯總表中，球隊名稱已變成為「天津乒乓球俱樂部」。不僅在聯賽公告中，售票資訊上亦不見有「權健」。中國乒乓球協會一名知情人士直言「能改的地方名字都改了，其他具體情況還在調查。」

「天津乒乓球俱樂部」已改名。（視覺中國）

至於是權健控股、由束昱輝作為總經理和實際控制人的中超球隊「天津權健足球俱樂部」，有報道指受權健事件影響，總教練崔康熙的引援計劃已被迫擱置，並同樣面臨要改名的命運。

（綜合報道）