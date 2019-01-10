【中美貿易戰】商務部：中美磋商有進展　為解決問題奠基礎

眾所矚目的中美貿易談判，已於周三（9日）結束，透過中國商務部、美國商務部的簡短聲明。 中國商務部在記者會上表示，結構性問題是今次中美磋商的重要內容，取得進展，為相互解決問題奠定基礎。

面對現場記者多次提問，高峰都不願多透露。（VCG）

中美結束為期3日的副部級貿易磋商，商務部發言人高峰於新聞發布會表示，結構性問題是今次中美磋商的重要內容，取得進展，為相互解決問題奠定基礎，全球化的大趨勢沒有改變，中方堅定維護多邊貿易體制。

同時，高峰也持續強調，中美雙方積極落實兩國元首重要共識，就共同關注的貿易問題和結構性問題，進行廣泛、深入、細致的交流，增進互相理解，為解決彼此關切問題奠定了基礎，雙方同意繼續保持密切聯繫。

不過，高峰對於現場記者8次問及談判內容、達成共識，及副總理劉鶴有否到美國進行磋商等，高峰都無正面回應，只是不斷重申雙方在今次的談判中認真落實雙方元首的共識。

此外，美國貿易代表處亦發聲明，指中方承諾向美國採購大量的農作物、能源、工業產品及服務，但未有透露詳情。聲明還補充說道，「中美代表磋商如何實現兩國貿易關係公平，互惠和平衡，又探討保護知識產權，切實落實及核證等相關事宜。」