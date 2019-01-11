加拿大領事人員二度探望在華被拘留康明凱　再促中方放人

加拿大環球事務部表示，駐華領事館人員獲准第二度探望被中國扣押的前外交官康明凱，並期望未來能再度接觸康明凱及其他被中方扣押的人士。

中國拘留加籍商人斯帕弗（左）和前外交官康明凱（右）

加拿大領事館官員周二（1月8日）與該國前外交官康明凱（Michael Kovrig）再度見面。這是繼12月10日他因涉危害國家安全在中國被捕後，加方再度派員與他見面，而加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）上月14日曾首次探視康明凱。

加拿大環球事務部（Global Affairs Canada）發布的聲明寫道：「在華加拿大領事官員今日探望康明凱，繼續向他和其家人提供領事服務，並會繼續尋求進一步接觸他。基於私隱法條款，沒有進一步的資料可以披露。」聲明還提到，加拿大政府仍然對上月中方任意拘留兩名加拿大人深表關切，繼續要求中方立即釋放他們。

另據此前報道，加拿大官員周二（8日）亦探望被北京當局拘留的加國商人斯帕弗（Michael Spavor）。斯帕佛同樣被指控涉嫌從事危害中國國家安全活動。

另外，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周一（7日）與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話，雙方同意繼續迫使中國盡快釋放斯帕佛和康明凱。

加拿大上月應美方要求，拘捕華為集團副董事長孟晚舟，中方隨即拘捕多名加拿大人。外界認為是「報復式」任意拘留。據稱已有13名加拿大公民在中國被捕，其中8人獲釋，惟康明凱和斯帕佛仍被扣押。

針對加拿大公民在中國被拘留，最高人民檢察院檢察長、首席大檢察官張軍1月3日表示，按照中國法律，他們處在被調查階段。外交部發言人陸慷同一天在回答記者提問時表示，這兩名加拿大公民有關審查正在進行當中，當然不便透露更多具體情況。

（綜合報道）