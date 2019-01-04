【華為孟晚舟被捕】5名加拿大人仍被扣押　中國外交部未正面回應

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）引述加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）發言人貝魯布（Guillaume Bérubé）指，自2018年12月1日華為「太子女」孟晚舟被捕以來，已有13名加拿大公民在中國被捕，其中8人獲釋。 仍被扣押的5人之中，包括有前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），另外3人的身份不明。

康明凱（右）和斯帕弗（左）均被指控涉嫌從事危害中國國家安全活動在中國被扣押。（資料片）

中國外交部發言人陸慷在周五（4日）的例行記者會上未有正面回應，僅稱「沒有更詳細的情況提供」，又建議應向中國有關主管部門去詢問。但陸慷重申中國是法治國家，會依法維護在華公民的安全利益和合法權益，並再次強調康明凱和斯帕弗是涉嫌從事危害中國國家安全的活動被依法採取強制措施。

另一方面，國務院新聞辦公室在同日就全面推行行政執法公示制度有關情況舉行新聞發布會，司法部副部長劉振宇在被問到同一件事時，亦稱中國是法治國家，「在這個問題上的處理上，都是依法進行的，同時也會在處理過程中依法保護當事人的合法權利。」

（綜合報道）