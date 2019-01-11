首艘國產航母入列服役在即　或參加4月海軍節閱艦式

中國首艘國產航母結束第4 次海試返回大連母港。據《南華早報》10日引述海軍軍事專家李傑指出，這艘航母很可能在未來幾個月內入列，參加4月23日（中國海軍節）在山東青島舉行的解放軍海軍艦隊檢閱活動。

中國自主設計和建造的第一艘航母在黃海東北部海域停留13天後，於1月8日返回船廠。據中國媒體報道，這是該航母迄今為止時間最長的一次試航。

《南華早報》報道指，據信，尚未命名的001A型航母在最新一次試航期間進行了一系列復雜的測試。北京的軍事專家李傑稱，測試工作已接近尾聲。

李傑表示，「該航母可能完成了80%至90%的必要測試。我認為有可能在4月23日中國海軍節之前交付。」這艘航母可能會參加當天在山東青島舉行的解放軍海軍的艦隊檢閱活動。

報道稱，網上流傳的該航母返回遼寧省大連的照片顯示，航母甲板上似乎有一架殲-15多用途戰機和一架直升機。照片顯示，2018年12月27日這艘排水量達5萬噸的航母在駛離港口時，載有3架戰機，有3個擋焰板可保護甲板和船員免受噴氣式發動機排氣的影響。

李傑說，這些戰機很可能在甲板上進行了起飛和著陸測試，但可能不是全方位的戰機操作，因為只有在航母的各個系統都準備好後才有可能做到這一點。

中國首艘國產航母。（視覺中國）

若今年4月服役 將超越「遼寧艦」進展

據了解，該航母於2017年4月下水，2018年5月進行了5天的首航。隨後在2018年8至9月進行了為期10天的試航，在2018年10至11月又進行了10天的試航。

報道稱，如果這艘航母真的在今年4月開始服役，它將比中國第一艘、也是唯一現役航母遼寧艦取得的進展更快。遼寧艦在首航後13個多月才被交付。

001A型航母是以遼寧艦——中國1998年從烏克蘭購買的一艘庫茲涅佐夫級航母——為藍本。中國從2005年開始在大連的一個造船廠對這艘庫茲涅佐夫級航母進行改裝，它在2012年入役前進行了10次海試，其中一次持續了25天，另一次是在台風期間進行的。

報道稱，001A型航母的改進之處包括更大的機庫、新設計的控制塔和艦橋，以及升級後的雷達和電子系統。它的滿載排水量將達6.5萬噸，能搭載32架殲-15戰機——比遼寧艦的26架還要多。這艘長315米的航母采用蒸汽渦輪發動機，並設有一個滑躍式甲板供艦載機起飛使用。