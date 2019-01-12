「六四天網」創辦人黃琦被羈押逾兩年　案件據報將於下周開審

內地公民維權網站「六四天網」創辦人黃琦，因被控「為境外非法提供國家機密罪」而被羈押逾兩年。 據境外傳媒《自由亞洲電台》報道，黃琦一案將於本月14日在四川省綿陽中級法院開審。

黃琦一案據報將於1月14日在四川省綿陽中級法院開審。（自由亞洲電台）

當地多名維權人士被「旅遊」

報道引述消息指，黃琦除被控「為境外非法提供國家機密」外，還被加控「洩露國家秘密」罪。報道又指，黃琦的辯護律師劉正清早前已被當局吊銷律師執照，預計他到時將無法為黃琦辯護，至於另一位辯護律師李靜林則拒絕透露庭審的相關資訊。

報道亦提到，多位四川綿陽的維權人士目前已被國保帶至外地「旅遊」，相信是要阻止民眾圍觀、旁聽。而過去一直為兒子奔走，今年已經85歲的蒲文清上月7日更被國保和截訪人員強行帶走，之後一直與外界失聯。

黃琦母親蒲文清去年12月7日被國保和截訪人員帶走後，一直音訊全無。（資料圖片）

曾屢獲人權獎

據早前報道，現年56歲的黃琦於1999年創辦內地公民維權網站「六四天網」，由於網站所刊登的內容敏感，且批評時局，引發當局不滿，他已曾多次被當局傳喚，更被判入獄兩次。

黃琦在第二次監禁期間，更已罹患腎炎、腎功能衰竭、腦積水、心肺等疾病。他其後於2016年11月又再次被當局監押至今。國際人權組織無國界記者和法蘭西基金會2004年時亦授予黃琦「第2屆因特網自由獎」。2006年，黃琦獲第六屆中國人權青年獎，其後又獲赫爾曼•哈米特獎，中國民主鬥士獎等。