【江蘇過期疫苗】金湖副縣長等17人遭處分　縣委書記被家長圍毆

家長發現孩子接種的疫苗已經過期。（網上圖片）

事件曝光後大批家長趕到政府設的櫃台查詢。（人民網）

江蘇淮安金湖縣的過期疫苗風波愈鬧愈大，官方已證實不只此次被家長發現的「脊髓灰質炎減毒活疫苗」，還有其他如乙肝疫苗、卡介苗等都有過期問題，甚至鄰縣寶應縣亦被揭發有過期疫苗。

另據官方通報，「脊髓灰質炎減毒活疫苗」的廠家為「北京北生研生物製品有限公司」，批號為201612158，有效期至2018年12月11日。疫苗在2017年5月9日由市疾控中心配送至金湖縣疾控中心，金湖縣疾控中心於同月配送至黎城衞生院。在2018年12月12日至2019年1月7日，黎城衞生院已使用21支過期脊灰疫苗，每支疫苗可供6至7名兒童使用，剩餘的69支疫苗則全數封存。

金湖縣委書記張志勇被憤怒的家長圍毆。（資料圖片）

此外，經金湖縣紀委監委介入調查並啟動問責程序後，決定對金湖縣副縣長高昌萍政務立案，而縣衞計委主任陳化、黨委副書記邱永馥、副主任楊志則被立案審查，同時黎城衞生院院長汪泓等13人分別予以立案調查和「雙開」等處分。

大批家長周五（11日）上午聚集金湖縣政府要求解釋，縣委書記張志勇親自出面，但官腔回應觸發衝突，張志勇被家長圍毆暴打，最後要由警察營救脫險。

（綜合報道）