權健醜聞揭連鎖效應：河北華林涉誇大宣傳被查　傳銷一年吸金39億

天津權健醜聞揭起「連鎖效應」，內地生物科技公司「河北華林酸鹼平生物技術」（下簡稱「河北華林」）亦因涉嫌虛假宣傳受查，地方聯合調查組已進駐其在河北黃驊的總部調查，公司在河南商丘的總部則被當地政府查封。 據知，該公司一年業績達39億（人民幣，下同），但其投訴量高居直銷投訴榜首位，比權健還要高出一倍多。

河北華林以「酸鹼平衡」作為宣傳口號，主力推廣一款名為「酸鹼平DDS美容養生按摩器」的電療設備。（網上圖片）

河北華林以「酸鹼平衡」作為宣傳口號。（網上圖片）

綜合內地傳媒報道，河北華林以「酸鹼平衡」作為宣傳口號，主力推廣一款名為「酸鹼平DDS美容養生按摩器」的電療設備，聲稱產品能夠為人體通電，以調節酸鹼平衡，治療頸椎腰椎病。實際上，「酸鹼平衡」理論已被證實為騙局。2018年11月2日，美國「酸鹼理論」之父羅伯特·歐陽（Robert O. Young）被美國法庭判處賠償1.05億美元，並當庭承認「酸鹼體質理論」就是騙局。

「直銷牌照」僅限8款化妝品

商務部直銷行業管理網站亦顯示，華林公司雖然有直銷牌照，但僅限於8款酸鹼平牌的化妝品，「酸鹼平DDS美容養生按摩器」不是獲批的直銷產品。報道引述業內人士稱，在「直銷牌照」掩護下，銷售超目錄產品，在直銷行業是一個公開的秘密。

表面上是出售醫療產品，該公司實際上卻是利用以傳銷技倆生財。據內媒報道，顧客只要購買該公司產品就能成為會員，花愈多錢、級別就愈高。成為會員最低門檻為1.25萬元，買「包治百病」的儀器和按摩藥水，交5萬元會員費能成為「A級會員」。入會後可以學習相關技術、開鋪、幫人理療等。而賺錢最快的就是所謂的「拉人頭」發展下線，每介紹一個新學員，就有幾百元到幾千元不等的提成。

河北華林在河南商丘的總部被當地政府查封。（華林集團網站）

河南總部被查封 河北總部被調查組進駐調查

消息曝光後，河北華林的問題隨即引起官方和社會關注。1月11日下午，河北華林在河南商丘的分部已經被當地相關部門查封，商丘市工商行政管理局睢陽分局執法人員表示，他們正在收集線索，一經查實其涉嫌傳銷將依法處罰。

1月13日下午，河北滄州市委外宣局在其官方公號「滄州發布」發布情況通報稱，1月9日，網上出現媒體反映河北華林酸鹼平生物技術有限公司相關問題後，黃驊市委、市政府立即組成聯合調查組。目前，聯合調查組已經進駐企業，正在開展全面調查。

公關資料顯示，黃驊和商丘分別是河北華林全國第二總部和第八總部。

投訴量高居直銷投訴榜首位

據內地「直銷道道網」數據，華林公司2016年在中國直銷業績為36億元，2017年業績為39億元。業績雖不及權健的「百億」之多，但在投訴量這一項目上華林公司遠超過權健。《環球網》報道稱，2018年3月，國家工商總局反壟斷與反不正當競爭執法局向直銷企業知會了2017年直銷投訴情況，華林公司以33件投訴高居榜首，遠超以16件投訴位居第二位的權健。

（環球網／新華社）