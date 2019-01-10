【權健黑幕】中超天津權健更名為天津天海　股東仍為權健自然醫學

近期陷入虛假宣傳和非法傳銷風波的天津權健集團，其一直贊助的中超球隊天津權健，已正式更名為天津天海。

據國家企業信用信息公示系統顯示，天津權健足球俱樂部已更名為天津天海足球俱樂部。（網上圖片）

據國家企業信用信息公示系統顯示，天津權健足球俱樂部已完成工商更名手續，正式更名為天津天海足球俱樂部。然而在股東信息一欄中，權健自然醫學科技發展有限公司依然在列，經理及執行董事均為紀廣，監事為束長京。

綜合內媒早前報道，有權健球員還未拿到去年11月份的工資，以及上賽季的部分場次贏球獎金，甚至有傳球會已遭天津足協託管，為期一年。而在上季陣中3名外援球員中，目前只剩巴西球星柏圖仍然在陣。權健自2015年踏入足球領域以來，出手闊綽，大肆招兵買馬，累計投入達到數十億元人民幣，並成功登陸中超，球隊上賽季更是力壓廣州恆大闖進亞冠八強。然而，如今集團母公司深陷危機，這隻中超新軍的未來也變得撲朔迷離。

除足球隊外，中國乒協此前就已將乒超天津權健隊改名為天津隊，去除「權健」元素，「中國乒乓球超級聯賽」官網上亦的確已將「權健乒乓球俱樂部」更名為「天津乒乓球俱樂部」。

（中新網/南方都市報/央廣網）