外媒：被指以微信傳播敏感信息　四川數名藏人被捕

據外媒消息，在四川省甘孜藏族自治州甘孜縣生康鄉，至少六名藏人日前被指控透過微信與境外分享和傳播政治敏感信息而遭拘捕。

四川甘孜籍流亡藏人洛珠星期一（14日）表示，中國政府近日在甘孜縣生康鄉仲柯村以透過微信與居住在印度和西方國家的藏人分享政治敏感話題、信息、圖片及視頻為由拘捕了至少6名藏人。

洛珠說：「被捕者都是仲柯村比較年長的村民。他們的親屬為了他們早日獲釋，不願將他們的名字透露給外界，因為害怕被外媒報導出來後，當局立馬對他們扣上『與境外分裂勢力勾結』等政治罪名進行判刑。」

洛珠表示，甘孜縣現在處於政府的高壓審查中，人人都畏懼發言：「當局近來嚴令當地藏人不准透過微信等社交媒體與境外藏人保持聯繫，並從多個方面施加政治壓力，包括審查個人或組群的微信通話通信記錄。在這種情況下，他們誰都不敢做聲。」

另一位居住印度南部的甘孜籍僧人表示，據說最近甘孜縣有數名藏人因在微信分享敏感資訊被公安人員強行帶走，但具體情況無從了解。

這位僧人還透露，中國駐新德里大使館近期禁止原籍為四川甘孜縣的流亡僧俗藏人申請回藏探親簽證。不久前進入中國駐新德里大使館內的部分甘孜籍藏人在申請探親簽證時還被逐出大使館。

（自由亞洲電台）