西藏將縮短境外遊客進藏審批時間　促進旅遊發展

撰文：葉琪
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美國總統特朗普早前簽署實施《西藏旅行對等法》，反擊中國一直不允許美國公民享有進入西藏的同等權利。
西藏政府在周四（10日）宣布，今年將會完善境外遊客進藏旅遊服務管理辦法，力爭審批時間縮短一半，境外遊客人數增長一半。
西藏自治區當天在拉薩舉行第11屆人大第二次會議，主席齊扎拉作政府工作報告時稱，西藏在去年有序推進「請進來、走出去」的對外交流活動，相繼舉辦首屆環喜馬拉雅「一帶一路」合作論壇和南亞標準化論壇、第16屆中尼經貿洽談會等對外交流性的活動，今年將會繼續提升境外遊客進藏旅遊服務質量，繼續加強對外開放力度。
西藏今年將會繼續提升境外遊客進藏旅遊服務質量，繼續加強對外開放力度。（視覺中國）
齊扎拉表示，去年的「冬遊西藏」成效顯著，全年接待遊客達3300多萬人次，增長31.5%，實現旅遊收入490億元（人民幣．下同），增長29.2%；全年進出口貿易額實現48億元，邊民互市貿易額增長1.8倍。
齊扎拉又提到，西藏今年將啟動青藏鐵路格拉段電氣化改造，開工建設阿里和藏中電網聯網工程，全面實施深度貧困地區農網改造升級，確保15萬貧困人口全部脫貧、19個脫貧縣全部摘帽，全區基本消除絕對貧困；提高對外開放水平，恢復樟木口岸貨物通道，推動日屋、里孜口岸對外開放，提升普蘭口岸開放水平。
（中新社）