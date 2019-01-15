【最高法卷宗被盜】法官王林清下落不明　崔永元：可以一起死！

央視前主持人崔永元早前揭露，「陝北千億礦權案」的案卷在最高人民法院丟失，引起輿論爭議，中共中央政法委近日已牽頭成立聯合調查組，聯同中央紀委國家監委、最高人民檢察院、公安部就事件展開調查。 不過，承辦該案並曾拍影片「自證清白」的法官王林清卻在事件曝光後失蹤，至今下落不明。崔永元昨日（14日）甚至在微博表示，可以與王林清一起死。

崔永元在微博發文，稱可以與王林清一起死。（微博）

崔永元昨晚在微博發帖，附上了自己和王林清的照片，寫道「像不像親兄弟？可以一起死！2019.1.14崔永元。」其在另一個微博帳號「小崔讀書匯」轉發該帖文，稱「請大家做證」。不過，相關帖文目前已被刪除。

關於王林清的近況，內媒《財新網》1月6日在其官方微博稱，接近王林清的人士表示，他於1月3日曾到中國最高法露面，之後便被帶到最高法附近一間賓館，接受最高法一個調查組的訊問，其家屬對該調查的方向感到擔憂。至今，王林清的去向無人知曉，其人身安全也受到關注。

卷宗離奇消失 最高法法官拍片自證清白

據了解，「千億礦權案」是一宗持續12年的糾紛，因一紙2000餘字的合同而起。2003年，凱奇萊與西勘院簽訂合作勘查協議，凱奇萊探明菠蘿井田儲煤15.6億噸後，西勘院在未提出解除合同情況下，在2006年與「香港益業投資（集團）有限公司」在同一標的上簽訂合作勘查協議。

涉事公司就此對薄公堂。2017年12月，千億礦權案宣判，維權12年的民企凱奇萊終於「勝訴」。 但多位知情人士表示並證實，在作出判決前一年的2016年11月下旬，該案二審全部卷宗一次性丟失，事發地點正是審理該案的有關單位。

時至去年12月底，崔永元發文稱，案卷就是在最高法法官辦公室被盜走。當時，承辦此案的王林清發現該案的二審正副卷宗全部不見，翻遍整個辦公室尋找無果後，他立即向民一庭庭長程新文作了報告，程新文隨後層級報告至周強（中國最高法院院長）。但隨後是回看監控黑屏、沒有安排追查、沒有報案、要法官重新補一個新卷宗。王林清此後更要自拍影片「自證清白」。