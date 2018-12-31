【最高法卷宗被盜】法官拍片證卷宗失竊　稱憂遭不測求自保

近期，內地前央視名嘴崔永元在網絡上，揭露「陝北千億礦權案」的案卷曾在最高法院丟失。 昨天（30日）網上開始流傳一段據稱為承辦此案的法官王林清的自述影片，他在影片證實卷宗離奇被盜，並表示為「免遭不測」自己才拍自述影片。

疑似最高人民法院法官自曝，證實卷宗被盜、監控黑屏（網絡視頻截圖）

崔永元指陝西商人趙發琦12年來打官司維權，然而其案件2年前上訴到最高人民法院後，卷宗卻「被盜」，到現在都找不回來。

對於案卷「遺失」一事，內地最高法院立即出面稱崔永元的消息是「假」的。不過，崔永元在昨（30）日又公開幾張疑是丟失案卷的圖片後，最高法院及時改口，宣布啟動調查，「如發現我院工作人員違反審判紀律問題，將依紀依法嚴肅處理。」

此事引起社會關注後，疑似為涉案法官王林清的人士日前向媒體公布一段影片，他在影片中詳述多年前承辦陝西省千億礦案時，關鍵卷宗竟在法院辦公室內莫名失竊。

在影片中，自稱王林清的人說：「我想通過這個視頻的目的，就是要給自己、為保護自己，免遭不測，留下一些證據。」

他說，法院內他的辦公室門口就有兩個監控攝影機，但都神奇地壞了。「我一聽就感覺這個事情非常蹊蹺，監控怎麼可能說壞就壞，而且是安裝不久的監控，並且我的辦公室門口有兩個監控，壞一個也不可能兩個都壞呀。」

據了解，疑為涉案人員的法官王林清，現為最高人民法院法官，為中國政法大學法學博士、中國社會科學院金融學博士後、中國人民大學經濟學博士後研究員。

以下是視頻自述實錄：

我想通過這個視頻的目的，就是要給自己、為保護自己，免遭不測，留下一些證據。

我想先說的第一個案件，就是在2018年2月份被中央電視台兩次報道過的，陝西榆林凱奇萊公司和西安地質勘察院的合作勘查合同糾紛。

這個案件發生在2003年，當我寫判決書的時候，我打開工作櫃，准備拿出一審卷、二審卷的時候，要寫判決的時候，我突然發現，厚厚一摞子的一審案卷都在，而二審的一本正卷和一本副卷竟然不翼而飛了。這個案件多麼的重大，如果這個案卷一丟，我可能就會被開除了。所以當時，我當時就懵了。我趕緊把辦公室的邊邊角角、犄角旮旯全部找了好幾遍，根本就沒有見到這兩本卷的下落。

我又趕緊跑去向程庭長（該院民一庭庭長程新文）報告，程庭長倒是表現得相當的鎮靜，說讓我回去再好好找找。回來以後，我又找了辦公室十幾遍，還是沒找到。我想到了我們院在我們的辦公區的每一層都安裝了若干個攝像頭，而我辦公室門口外正好有一個，在我辦公室的走廊盡頭還有一個監控，等於有兩個監控。於是我趕緊找到程庭長，要求調取監控攝像，查看我丟卷的那幾天到底有沒有什麼人到我辦公室把卷宗拿走了。

程庭長讓我和保衛處聯系好了以後，程庭長中午就自己一個人去調取了監控錄像，我就焦急地等在程庭長辦公室門口。

下午2點多，程庭長調取監控回來以後，我趕緊問怎麼樣，有沒有什麼線索。程庭長說，監控錄像能夠顯示出我那天第三次匯報以後，帶著卷宗回到了自己的辦公室，我把卷宗放到辦公室以後，一會我就空著手走出了辦公室，進了一個同……第二天監控就壞了，我一聽就感覺這個事情非常蹊蹺，監控怎麼可能說壞就壞，而且是安裝不久的監控，並且我的辦公室門口有兩個監控，壞一個也不可能兩個都壞呀。