【月球第一株植物】棉花種子發芽　小小鋁罐成「月面微型生態圈」

據官方傳媒報道，「嫦娥四號」探測器搭載的生物科普實驗儀器在周二（15日）傳回最新圖片，顯示當中的棉花種子已成功長出嫩芽，是經歷低重力、高輻射、高溫差等嚴峻環境考驗後所長出的月球第一株植物。

棉花種子已成功長出嫩芽，是月球的第一株植物。（微博）

月面微型生態圈是一個圓柱形鋁合金罐。（網上圖片）

據了解，今次實驗是由重慶大學牽頭設計的「月面微型生態圈」，是人類首次在月球表面進行生物學實驗。月面微型生態圈是一個圓柱形鋁合金罐，高18厘米，直徑16厘米，重3公斤，淨容量約0.8升。

這小小的鋁合金罐成本超過1000萬元（人民幣．下同），包括有造價達60萬元的相機。鋁合金罐內被放置有馬鈴薯、擬南芥、果蠅卵、酵母、棉花、油菜共六種生物樣本，形成有生產者、消費者和分解者的微型生態系統。整個實驗的目標是在月球表面實現動植物的生命周期，預定將會持續約三個月，其中兩種植物樣本將會生根發芽，開出月球上的第一朵花。

鋁合金罐內被放置有馬鈴薯、擬南芥、果蠅卵、酵母、棉花、油菜共六種生物樣本，形成有生產者、消費者和分解者的微型生態系統。（網上圖片）

教育部深空探測聯合研究中心副主任、生物科普試驗載荷總設計師、重慶大學先進技術研究院院長謝更新表示，以往曾在不少科學家在太空站或其他航天器上進行生物實驗，但月球上則從未試過，今次將會為人類建立月球基地提供研究基礎和經驗，意義重大。重慶大學副校長、科普載荷項目總指揮劉漢龍亦指，該六種生身樣本是經過精挑細選，有充分考慮到未來人類在太空環境中的生存需求，例如馬鈴薯或成為未來太空中的主要食物、棉花可用來做衣服、油菜可被提取油脂作食用、工業或醫藥用途等。

（綜合報道）