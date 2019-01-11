【嫦娥四號】拍攝人類首張月背全景圖　探測器降落全過程首度公開

嫦娥四號探測器成功抵達月背，月球車「玉兔二號」與著陸器分離，並在「午休」過後重新開始工作。 目前著陸器、玉兔二號和「鵲橋」中繼星皆狀態穩定，著陸器在周五（11日）拍攝完成人類史上首張月背全景圖，官方更首度公開嫦娥四號的降落過程。

著陸器拍攝的首張月背面全景圖。（新華社）

著陸器上配置的地形地貌相機在當天早上完成360度的旋轉拍攝，得到80多張照片，科研人員其後就根據傳回的數據製作清晰全景圖，並以此完成著陸點周圍月面地形地貌的初步分析。國家天文台副台長、嫦娥四號地面應用系統總指揮李春來表示，全景圖顯示嫦娥四號著陸在許多小環形坑中間，例如附近有一個直徑約20米、深度約4米的環形坑，崎嶇不平的地形將為玉兔二號的未來路線規劃造成困難。他又提到，與嫦娥三號在月正面虹灣的降落區相比，嫦娥四號的降落區石塊較少，表明可能暴露時間更久，年齡更古老。

及至當天下午，著陸器與玉兔二號已順利完成互拍，地球所接收的圖像亦清晰完好，中外科學儀器工作正常，探測數據有效回傳，搭載的科學實驗項目順利展開，達到既定目標。國家航天局局長、「探月工程」總指揮張克儉當場宣布，探月工程嫦娥四號任務圓滿成功，中共中央、國務院、中央軍委亦隨即致來賀電。

（央視新聞）