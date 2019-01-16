中國氫彈之父于敏去世　享年93歲　曾隱姓埋名28載從事氫彈研究

中國科學院消息指，被稱為中國「氫彈之父」之父的國防科學家于敏今日在北京逝世，享年93歲。 據了解，于敏從1961年開始隱姓埋名研究氫彈理論，期間為研製出中國第一顆氫彈，直到1988年才獲得「解密」。

中國氫彈之父于敏去世。（網上圖片）

資料顯示，于敏生於1926年8月，1949年畢業於北京大學物理系，歷任二機部九院理論部副主任、九院副院長、核工業總公司科技委副主任等職。生前是中國工程物理研究院高級科學顧問。他曾於1999年獲「兩彈一星」功勳獎章；2014年獲「國家最高科學技術獎」，由中共總書記、國家主席習近平親自頒獎；中共中央、國務院在去年召開的慶祝改革開放40周年大會上，亦有向于敏頒授「改革先鋒」獎章。

于敏最為人所熟知的，是他生前從事氫彈的研究，更被稱為中國「氫彈之父」。1961年1月，于敏被官方選派參加氫彈理論的研究。此後的28年，他帶領團隊研究氫彈理論，其名字被完全絕密，直到1988年才解密。

1967年6月17日，中國成功地空投爆炸第一顆氫彈，于敏從中發揮關鍵作用。據官方介紹，在氫彈突破中，于敏組織團隊實現氫彈自持熱核燃燒的關鍵，形成從原理、材料到構型完整的氫彈物理設計方案，帶領科研隊伍完成了核裝置的理論設計，並定型為中國第一代核武器，在中國科技自主創新能力的提升和國防實力的增強作出開創性貢獻。