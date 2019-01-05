中國病毒學家顧方舟逝世享年92歲　研製小糖丸消滅中國小兒麻痺症

中國病毒學家顧方舟，周三（2日）於北京病逝，享年92歲。 顧方舟自60年代研製出首批「脊髓灰質炎」液體和糖丸兩種活疫苗後，成功為中國消滅「脊髓灰質炎」（俗稱小兒麻痺症），令數十萬兒童免於致殘。

中國病毒學家顧方舟1月2日於北京病逝，享年92歲。（視覺中國/資料圖片）

「脊髓灰質炎」於50年代肆虐中國

於1926年出生的顧方舟在1950年於北京大學醫學院醫學系畢業，1955年於蘇聯醫學科學院病毒學研究所畢業。過去曾任中國醫學科學院醫學生物學研究所副所長，中國醫學科學院北京協和醫學院副院校長、院校長。

「脊髓灰質炎」於50年代在中國十分流行，患者感染後有可能會引起輕重程度不等的癱瘓。不過，當時的技術還無法完全根治病情，醫生僅能整形、矯正等手段為患者恢復部份功能。

當時顧方舟認為，當醫生固然能救很多人，但從事公共衛生事業就可以讓千百萬人受益，因此開始他傾畢生之力研究「脊髓灰質炎」這項兒童急性病毒傳染病，成為中國培養「口服活疫苗」開拓者之一。1958年他首次分離出「脊髓灰質炎」病毒，為免疫工作的製定提供了科學依據。

顧方舟所研發的「糖丸減毒活疫苗」，造福了不少國內的兒童。（視覺中國/資料圖片）

曾以身試藥

為了研製疫苗，顧方舟於1958年遠赴雲南昆明，籌建「中國醫學科學院醫學生物學研究所」。在疫苗的臨床試驗階段，顧方舟為了檢驗疫苗對人體是否有副作用，更曾冒着癱瘓的危險，喝下一小瓶疫苗溶液。他一周後發現自己身體並無出現異常，於是再作出一個驚人決定，就是讓自己當時剛滿月的兒子服用疫苗，證明疫苗對兒童同樣安全。

顧方舟最終於在1960年成功研製出首批「脊髓灰質炎」活疫苗，1962年又開發出「糖丸減毒活疫苗」，使中國「脊髓灰質炎」年平均發病率大幅度下降，幫助數十萬兒童脫離致殘危機。世界衛生組織2000年10月證實，中國本土「脊髓灰質炎」野病毒的傳播已被阻斷，中國已成為無「脊髓灰質炎」國家，而顧方舟在當中絕對功不可沒。

（觀察者網/中新網）