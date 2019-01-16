原陜西省委書記趙正永落馬　中紀委：無論何人，一查到底決不手軟

19屆中央紀委三次全會閉幕僅2天，就傳出陝西原省委書記趙正永落馬的消息。 中紀委網站的評論指出，趙正永落馬，是鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利的生動體現，並指出，趙正永被查處，再次說明不論什麼人，只要觸犯了黨紀國法，就要一查到底，決不手軟。

陜西前省委書記趙正永。（資料圖片）

實際上，此前官媒央視播出專題節目《一抓到底正風紀》，披露了秦嶺違建整治的諸多細節，像是許多陜西前任官員一一曝光在影片中，就差「時任省委書記」趙正永未出鏡，只是被點名。但趙正永涉及其中的問題無可迴避。

果然，1月15日晚間，中央紀委國家監委網站發佈消息，陝西省委原書記趙正永涉嫌嚴重違紀違法，已開始接受調查。

中紀委網站的評論指出，趙正永落馬，是鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利的生動體現，充分表明了以習近平同志為核心的黨中央深入推進全面從嚴治黨、一刻不停歇將反腐敗鬥爭進行到底的決心堅定如磐。

評論強調，「遵守紀律沒有特權，執行紀律沒有例外」。尤其，趙正永被查處，再次說明不論什麼人，不論職務多高、資歷多深、背景多大，不論是現職、離任、退休，只要觸犯了黨紀國法，就要一查到底，決不手軟。

該篇評論又指出，自中共十九大後，又有70餘名中管幹部（中共中央直接管理的幹部）被立案審查調查，提示廣大官員，不要心存僥倖。

香積寺公眾號發佈的照片顯示，趙正永一身黑衣、黑傘，他還在寺內與法師們交流，一度面帶微笑。（翻攝網絡）

此外，趙正永「落馬」其實有跡可循，據早前報道，趙正永最後一次露臉，被指是他退休的4個月後，也就是2018年7月3日。

當時，「長安香積寺微信公眾號」發布了一篇名為《第十二屆全國人民代表大會內務司法委員會副主任委員、原陝西省委書記趙正永等一行參訪長安香積寺報道》的文章，並配有大量圖文。當地人稱，「去過香積寺，平安又無事」。而在公眾號發布的照片中，可以看到趙正永一身黑衣，攜帶黑傘，在寺內與法師們交流，面帶微笑。不過，文章發出後不久就被刪除。

同在2018年7月，中共總書記習近平對秦嶺違建做出第6次批示，此後，整治大幕揭開。