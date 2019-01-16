【加漢販毒判死】外交部：1840年毒品危害記憶猶新　不容再來戕害

大連市中級人民法院周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並決定判處他死刑。事件引起輿論熱議，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）回應判決結果時更指，中方此舉是「獨斷專橫」，隨意判處死刑。 對此，中國外交部今日（16日）出言反駁，稱有關表態有損加方形象和信譽，又說中國對1840年之後飽受毒品的危害記憶猶新，不會允許任何國家的毒販再來戕害中國人民的生命。

大連市中級人民法院周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並決定判處他死刑。（資料圖片）

中國外交部發言人華春瑩在例行記者會表示，「加拿大領導人」的隨意表態，有損加方形象和信譽，希望加方能夠尊重法治，尊重中國的司法主權。

她表示，感覺「有些加拿大的普通民眾」比「加拿大的領導人」要更明事理，並反問：「我不知道加方領導人能否向本國民眾解釋清楚，222千克毒品會奪走多少人的生命？會奪走多少個家庭的幸福？如果謝倫伯格因為販毒222千克被判死刑是不人道、不恰當的，那麼讓更多人被毒品奪去生命就是人道和恰當的嗎？」

籲加方尊重法治和中國的司法主權

華春瑩又指，中國對1840年之後飽受毒品的危害記憶猶新，不會允許任何國家的毒販再來戕害中國人民的生命。如果謝倫伯格是在加拿大走私販毒，加方怎麼處理，中方不會在意。但這件事情發生在中國，就必須按照中國的法律來處理。

她又強調，中國司法機關的判決是正義的，而加方領導人的表態「顯然是隨意了一些」，有損加拿大的形象和信譽，「我們希望他們能夠尊重法治，尊重中國的司法主權。」

1840年，因清政府禁煙並收繳英國商人向中國販賣的鴉片，英國決定對清開戰。最終清政府戰敗，簽訂《南京條約》，不僅須賠償英國軍費、開放港口，還把香港島割讓給英國。