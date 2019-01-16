【中央政法工作會議】習近平：政法機關要刀刃向內　清除害群之馬

新華社北京1月16日報道，中央政法工作會議15日至16日在北京召開。中共總書記習近平出席會議並發表重要講話。習近平要求加快推進社會治理現代化，加快推進政法隊伍革命化、正規化、專業化和職業化建設，以維護國家政治安全，確保社會大局穩定，促進社會公平正義。 習近平更在會上表示，政法機關要敢於刀刃向內、刮骨療毒，堅決清除害群之馬。 中央書記處書記王滬寧、國務院副總理韓正、最高人民法院院長周強和最高人民檢察院檢察長張軍均出席會議。

習近平：黑惡勢力侵蝕中共執政根基。（資料圖片）

習近平要求，就關繫公眾切身利益事項，政法隊伍要在相關領域加強執法，「讓天更藍、水更清、空氣更清新、食品更安全、交通更順暢、社會更和諧有序」。

習近平在會上強調，黑惡勢力是社會毒瘤，嚴重破壞經濟社會秩序，侵蝕中共執政根基。政法隊伍需嚴守三年目標期限，分階段、分領域地完善策略方法，緊盯涉黑涉惡重大案件和黑惡勢力經濟基礎，以及其背後「關係網」和「保護傘」，以期收得實效，標本兼治。

籲加快建立海外安全保護體系

報道指習近平要求加強「訴訟制度改革」，推進案件繁簡分流、輕重分離和快慢分道，司法工作亦要結合大數據和人工智能等科創成果。他又提到持續開展「減證便民」行動，加快推進跨域立案訴訟服務改革，推動訴訟事項跨區域遠端辦理、跨層級聯動辦理，以解決異地訴訟困難。

就「公共法律服務體系建設」，習近平指要加快整合律師、公證、司法鑒定、仲裁、司法所、人民調解等法律服務資源，並要加快建立海外安全保護體系，保障中國在海外的機構和人員合法權益。