趙紫陽逝世14周年　舊部屬及親屬赴北京故居致悼　保安較去年森嚴

今天（17日）為已故中共總書記趙紫陽逝世14周年，不少趙紫陽的舊部屬及親屬都有到他的北京故居致悼。

趙紫陽與溫家寳曾在六四期間探望學生。（資料圖片）

家屬出入須查核證件

綜合港台及商台報道，今早陸續有趙紫陽的舊部及親屬攜帶鮮花在趙紫陽故居跪拜上香，故居內放有悼念冊及鮮花，亦有多名親友所致送的花籃，包括內地知名獨立記者高瑜等人所送的花籃。

而故居大門外則有公安及穿著制服的人把守，出入的人都要檢查身分證明文件。據趙紫陽的女兒王雁南表示，希望多年來要求父母合葬的問題可盡快解決，並指可不用下葬八寶山公墓。她又指，今年的保安較以往嚴密，連家屬都需要查核證件。被問到平反六四的問題，她則表示所有人都希望，亦對此有信心，但現實是另一情況。

有前往致悼趙紫陽舊部表示，這是一種思念及寄託，並形容趙紫陽是一位慈祥及勤勉的領導。也有官媒《人民日報》前記者前往致祭，該記者表示他在六四後離職，又指趙紫陽對中國改革開放起了非常巨大作用，「缺少他的名字」是非常不公道。

而獨立記者高瑜今日亦在社交網站表示，趙紫陽政治秘書鮑彤、前中國社科院副院長李慎之女兒李爾柔、中國人大原副校長謝韜女兒謝小玲等人，被禁止前往趙紫陽故居祭奠。高瑜早前就曾表示，有警察要求她今日不要前往拜祭。

多名異見人士被監控

今年同樣是六四事件30周年，當局似乎亦嚴陣以待。據早前報道，包括高瑜在內的多名內地異見人士自周二（15日）起即被當局加強監控，禁止他們前往拜祭趙紫陽。當中，維權人士胡佳表示長期駐守在其住所外的便衣國保自周二晚起便實施管控措施，除了在便衣國保陪同下到父母家和醫院外，他被禁止出門或與其他人見面。他又指，自從趙紫陽2005年離世以來，每年其忌日的前後共3天，他都會被軟禁在家。

而另一位維權人士李蔚則在微信朋友圈上指，近日也有人在他家外「上（站）崗」，估計這是由於「一位廣受民眾尊敬的老人（趙紫陽）」的忌日即將到來。他又對傳媒稱「去個別地方辦事，警察跟蹤」，警車停在他家樓下，這是他首年在趙的忌日被軟禁。

趙紫陽於1980年開始擔任中國國務院總理，1987年任中共中央總書記，被視為中共黨內改革派。1989年「六四事件」後下台，其後被軟禁在北京家中16年，直至2005年1月17日去世，享年85歲。趙紫陽與妻子的骨灰至今仍安放在寓所，每逢祭日及清明節等，各地維權人士及趙紫陽的舊部屬都會到其位於北京富強胡同的故居拜祭。

（香港電台/商業電台/Twitter）