傳「中國人權觀察」創辦人秦永敏獄中遭迫害　家屬憂其走不出監牢

在內地創立民間組織「中國人權觀察」的秦永敏月前因為顛覆國家政權罪被判刑13年。家屬透露，秦永敏在獄中遭受迫害，包括被人全天候監視，又被迫參與體力勞動。家屬擔心秦永敏會採取激烈方式抗爭，危及性命，呼籲國際社會向中國政府施壓。

秦永敏妻子指出，其丈夫在獄中被迫害，恐有不測。（中新社）

秦永敏目前被囚禁在湖北潛江市一座監獄。妻子趙素利12月初探監後，上星期發聲明，透露丈夫在獄中遭受不人道對待。

據趙素利形容，患有高血壓的秦永敏被迫參加重體力勞動。獄方每天安排十幾個犯人，24小時隨身監視他。就連會見親屬也有多名犯人和獄警貼身監視。秦永敏愛閱讀，但獄方卻禁止他看書，寫作，只允許他閱讀指定的材料。

民間組織「玫瑰團隊」 也關注秦永敏在獄中的安危。其成員伍立娟譴責當局無視秦永敏應有的權利。

伍立娟表示，「秦永敏進去後就發現有高血壓，剛開始不嚴重，慢慢就嚴重起來。有人陪著他，看管他。他要參加一定的勞動。他已經60多歲的人，不應該有勞動。聽他老婆反映出來，不讓他看報紙和寫作。他是一個自由寫作人，他有這樣的權利，可是監獄不讓他搞這些。」

最讓外界擔心的是秦永敏有可能採取激烈抗爭行動。同時，「中國人權觀察」觀察員季新華估計，當局本不想看到秦永敏活著離開監獄。

65歲的秦永敏長期從事與中國人權有關的工作，曾撰文聲援已故諾貝爾和平獎得主劉曉波和民運人士李旺陽等人。據悉，自上世紀70年代起先後被拘禁接近40次，累計入獄超過20年，包括在1998年因為顛覆國家政權罪成，判刑12年。

2015年1月公安以接受外媒採訪和寫文章過多為由，行政拘留秦永敏，其後以顛覆國家政權罪起訴他。今年7月他被裁定罪成，判刑13年。

（自由亞洲電台）