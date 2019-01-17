【中國漫遊】社交媒體大混戰　三款新程式同日發布挑戰微信

1月15日，內地有三款社交媒體程式同日發佈，被市場解讀為挑戰微信龍頭地位。 但這款三款程式未創造出成績前就先遭到微信封殺，在微信內的下載連結都被廢掉，令人關注是否有人故意打壓。

內地人的智能手機差不多每一部都有微信這個程式，既可以與朋友聊天，又可看朋友的最新消息，更可以網購付款，真的很方便，而且活躍用戶超過10億，商機龐大，所以不少程式開發公司，都想分一杯羹。日前就有三款新社交程式發布，挑戰微信的霸主地位。

第一款的名字最特別，叫「馬桶MT」，官方資料介紹是一個人脈暗網，所有在微信看不到、聽不到、會被刪除的內容，都可以在這款程式內出現，還學了微信可以有收紅包的功能；另一款程式「多閃」，主打拍攝短片，內地傳媒形容是走夜店風格，較為適合年輕人。它的功能類似instagram，短片上載後會限時向朋友公開，朋友的留言會以私信形式發給本人；第三款叫「聊天寶」，是子彈短信升級版，最大特色是可以透過聊天、購物和遊戲去賺取金幣，再按比例轉換成現金，升級後更聲稱加入閱讀、網購、企業溝通等功能。

不過三款程式出師未捷就身先死，在騰訊旗下的應用寶、微信都封殺了三個程式的下載連結。「馬桶MT」創辦人王欣發文質問「不知道你怕甚麼？」，疑似是向騰訊主席馬化騰開火。有指馬化騰向朋友回應說「馬桶MT」是負能量的匿名社交，亦有傳「馬桶MT」是因為涉及黃色活動所以被封。

至於程式是否實用，用家最有發言權。有網民表示難以想像會跟身邊的人說「我跟他在馬桶上聊天」；另一名網民就說聊天寶、馬桶、多閃，他都體驗過，而跟幾個網友聊的蠻好，最後覺得意猶未盡就互加了微信。

看來微信的霸主地位，暫時都無受到動搖。

（綜合報道）