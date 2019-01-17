最高法院長周強出席會議　促加強法院內部管理　嚴懲司法腐敗

1月17日，最高人民法院召開全國高級法院院長會議，最高人民法院院長周強在會上要求，法院要全面落實司法責任制，加快破解瓶頸問題，全面提高司法品質、效率、公信力。 該會議由最高人民法院副院長江必新主持。

最高人民法院院長周強。（新華社）

據《澎湃新聞》報道，周強在會上表示：「當前國際環境和國內條件變化給人民法院工作提出新任務，高品質發展給人民法院工作提出新要求，人民群眾對公平正義的更高期待給人民法院工作提出新需求。」

會議強調，要統籌推進司法責任制配套改革措施，進一步研究完善審判權力運行監督制約機制，改良工作措施，加強內部流程控制，增強監督合力和實效，堅決防止司法不公、執法犯法、司法腐敗。

習近平：政法機關要敢於刀刃向內

會上亦提到，各級機關要加強督促檢查正在推進的改革措施，對行之多時的改革措施開展「回頭看」，加強督察問效，確保改革落到實處。另外該會議亦要求加強法院內部管理，以零容忍態度嚴懲司法腐敗，不斷完善法院隊伍從嚴管理監督體系。

會議要求，要加快推進隊伍革命化、正規化、專業化、職業化建設。此前據官方新華社報道，中央政法工作會議15日至16日在北京召開。會上中共總書記習近平要求加快推進政法隊伍革命化、正規化、專業化和職業化建設。習近平更在會上表示，政法機關要敢於刀刃向內、刮骨療毒，堅決清除害群之馬。