美國海軍作戰部長理查森：派航空母艦通過台海仍是選項

美國海軍作戰部長理查森（John Richardson）上將在周五（18日）表示，儘管中國軍事技術進步，美國派航空母艦通過台灣海峽，仍舊會是美國海軍選項。 理查森又提到已在本周的中美軍事高層會面時敦促中國，若雙方海軍在海上偶遇，需遵守國際規則以確保安全。

美國海軍作戰部長理查森（John Richardson）。（美聯社）

身處日本東京的理查森在向傳媒談話時發表上述言論。此外，美國國防部周四（17日）亦表示，將會維持軍力，抵禦對台灣的武力行動與脅迫。

理查森本周一（14日）曾訪問中國，翌日與中央軍委聯合參謀部參謀長李作成會面。理查森在會上談及台灣和南海問題，並就兩軍在海上相遇的行為準則及風險管控發表看法，指希望中美兩軍加強高層交往，增進相互了解，減少誤解誤判，管控分歧和風險。

李作成當時則強調，台灣問題是中國內政，事關中方核心利益和民族感情，不容任何外來干涉。如果有人要將台灣從中國分裂出去，解放軍將不惜一切代價維護祖國統一，捍衞國家主權和領土完整。

2007年，美國總統小布殊政府任內，「小鷹號」航空母艦（圖）取消訪港行程，並航經台灣海峽。（網上圖片）

對於李作成的說法，美國國防部亞太事務發言人羅根（Christopher Logan）周四（17日）向《美國之音》表示，台灣的民主繁榮是美國利益所在，美國堅定支持台灣具備自我防衞能力，提供台灣防禦性武器，並將維持美國自身的能力，以抵禦任何危及台灣安全、社會經濟制度的武力行動與脅迫。

事實上，在1996年的台海危機期間，美國曾派出第七艦隊獨立號航母戰鬥群抵達台灣海峽北側，其後又派遣尼米茲號核動力航母戰鬥群前往台海附近。其後在2007年11月，美國小鷹號航空母艦曾一度被中國外交部拒絕進入香港海域，後來艦隊決定取消訪港行程，並穿越台灣海峽以示抗議。

（中央社／美國之音）