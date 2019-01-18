趙紫陽逝世14周年　杜導正到場致悼　有獻花民眾被帶走

昨日（17日）為前中共總書記趙紫陽逝世14周年，不少趙紫陽的舊部屬及親屬都有到他的北京故居致悼，包括《炎黃春秋》前社長杜導正，不過趙紫陽的親屬均表示今年當局的保安比往年更為嚴密。 有美媒記者昨日並發布了一段有民眾向趙紫陽獻花不果，並遭警員帶走的片段。

《炎黃春秋》前社長杜導正亦有到場致悼。（高瑜Twitter）

美媒《美國之音》記者夏曇暢在社交媒體上發布的片段顯示，昨日一些打算向趙紫陽獻花的民眾突遭警員帶上車，警車並將他們載往王府井派出所。片段中被帶走的民眾質疑警員：「你們這是在違法」，又指：「我們來給趙書記送花來了，我們違法了沒有」、「把我們抓去派出所幹甚麼？」

據趙紫陽次子趙二軍向《美國之音》表示，今年當局在北京富強胡同趙紫陽故居周邊的戒備遠超往年，把守的警察有一、兩百人之多，這種情況近十幾年來從來沒遇到過，基本上老百姓無法進去故居致悼，也有「老百姓在外面被抓走的，外面我們也看不到」。趙二軍又指，《炎黃春秋》前社長杜導正昨日亦有來致悼。

另據維權網報道，遼寧維權人士趙振甲、李艷傑、黑龍江維權人士王清臣、郝淑娥、湖南維權人士任勁松、廣西楊世安、河北王鳳祥等人，昨日亦有帶同鮮花前往富強胡同6號，準備祭奠趙紫陽，卻被守在路口的警察強行拖到車上，送到王府井派出所。