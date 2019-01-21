中國駐溫哥華領館發旅遊提醒：過馬路睇紅綠燈　勿大聲喧嘩吵鬧

雖然中加關係近日持續緊張，但仍有中國旅客會在新春佳節到訪加拿大。 中國駐溫哥華總領館近日就發布旅遊提醒，呼籲計劃在新春期間赴溫哥華及周邊旅遊的中國公民注意安全，過馬路時應務必遵照紅綠燈指示，提醒他們不要接觸、使用和攜帶大麻，亦要注意勿在公共場合大聲喧嘩、吵鬧，對外展示中國公民的良好形象。

領館亦建議旅客不要接觸、使用和攜帶大麻。（視覺中國）

領館呼籲，要選擇有資質的旅行社參團旅遊，避免參加「廉價團」。旅客要增強安全防範意識，妥善保管個人財物，外出時切勿隨身攜帶大額現金。同時要嚴格遵守加拿大海關關於隨身攜帶物品種類和數量的規定，隨身攜帶入境的手機、電腦等電子設備上，如果存儲未成年人色情圖片、影片等信息，將觸犯加拿大刑法，可能被判處監禁。

領館又指，應盡可能減少並避免惡劣天氣出行，留意當地天氣預報、道路狀況；同時要詳細了解、嚴格遵守當地交通規則，因加拿大法律規定車輛在路口綠燈時要快速通過，行人過馬路時應務必遵照紅綠燈指示；駕車時亦嚴禁出現超速、酒駕等危險駕駛行為，違者可被罰款甚至監禁。

建議旅客勿接觸大麻 回國落機後被查出吸毒如同在國內吸毒

領館建議旅客不要接觸、使用和攜帶大麻。雖然加拿大已經實施大麻合法化政策，但在絕大多數國家攜帶、吸食大麻仍屬違法，中國《刑法》亦明確規定大麻屬於毒品。因此，如果在加拿大登機回國前吸食大麻，即使沒有攜帶，下飛機時如被查出吸毒，等同於在國內吸毒。如果攜帶、行李夾帶大麻入境時被中國海關查獲，無論數量多少，都不屬於「非法持有」，而是「走私」行為，屬刑事犯罪，將被追究刑事責任。加拿大亦規定攜帶大麻乘坐國際航班屬違法行為。

此外，領館又提醒旅客遵守加拿大法律法規，入境後請不要從事賭博、色情、毒品等違法活動。尊重當地風俗習慣、宗教信仰，不在公共場合大聲喧嘩、吵鬧，謙虛禮讓，和氣待人，文明出行，對外展示「中國公民的良好形象」。