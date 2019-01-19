杜魯多回應中國駐加大使言論　加拿大公安部長：不會屈服壓力之下

中國與加拿大關係持續緊張，中國駐加拿大大使盧沙野周四（17日）警告，若加拿大政府禁止華為參與發展5G網絡，將會有「後果」，惹來渥太華的不滿。 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）回應盧沙野上周四的警告，前者稱加拿大會堅持法治及獨立司法制度。他又呼籲世界各國關注中國在商業利益和政治上明顯融合。

中國駐加拿大大使盧沙野上周四在一個記者會上呼籲加拿大政府別進一步損害與中國關係。他稱加拿大政府禁止華為參與加拿大發展5G網絡，將會有「後果」。

加拿大公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）周五（18日）回應盧沙野講話，稱加拿大不會屈服中國的壓力之下，並稱加拿大最終會作出符合自身國家利益的決定，強調「不會在國家安全上妥協」。

加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）亦回應指中國近日的行動不利中國在國際聲譽。麥家廉稱中國「拘捕一些人作為談判籌碼，不合乎中國利益」，

麥家廉表示現時首要任務是要讓兩名被扣的加拿大公民重獲自由，並拯救早前被改判死刑的謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）性命。不過他稱現階段未是要求雙方領導人直接見面的時候，同時稱現時前往中國對「大部分加拿大人」來說仍是安全的。

中加關係自2018年12月華為副董事孟晚舟被捕以來惡化。中國其後逮捕兩國加拿大公民：加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）2018年12月10日被捕。中國大連市中級人民法院2019年1月14日重審謝倫伯格走私毒品案，決定判處他死刑。杜魯多指責中國是「獨斷專橫」，外界亦質疑這是中國為報復加拿大逮捕孟晚舟的舉措。

（綜合報道）