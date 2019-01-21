【基因改造嬰】廣東調查組指賀建奎蓄意逃避監管　或移交公安機關

2018年11月，原深圳南方科技大學副教授賀建奎宣布，一對經基因編輯對愛滋病免疫的雙胞胎姊妹在中國健康誕生。賀建奎的這項實驗，在全球範圍內引起軒然大波，廣東方面隨後組織了調查組調查事件。 1月21日，廣東省「基因編輯嬰兒事件」調查組發布消息稱，現已初步查明，該事件系南方科技大學副教授賀建奎為追逐個人名利，自籌資金，蓄意逃避監管，私自組織有關人員，實施國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動。 調查組指，對賀建奎及涉事人員和機構將依法依規嚴肅處理，涉嫌犯罪的將移交公安機關處理。

賀建奎透過基因編輯令一對新生雙胞胎對愛滋病免疫，事件令全球譁然。（梁鵬威攝）

據調查組介紹，2016年6月開始，賀建奎私自組織包括境外人員參加的項目團隊，蓄意逃避監管，使用安全性、有效性不確切的技術，實施國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動。

通過他人偽造倫理審查書

調查組指出，2017年3月至2018年11月，賀建奎通過他人偽造倫理審查書，招募8對夫婦志願者（愛滋病病毒抗體男方陽性、女方陰性）參與實驗。

調查中表示，為規避愛滋病病毒攜帶者不得實施輔助生殖的相關規定，策劃他人頂替志願者驗血，指使個別從業人員違規在人類胚胎上進行基因編輯並植入母體，最終有2名志願者懷孕，其中1名已生下雙胞胎女嬰「露露」「娜娜」，另1名在懷孕中。其餘6對志願者有1對中途退出實驗，另外5對均未受孕。該行為嚴重違背倫理道德和科研誠信，嚴重違反國家有關規定，在國內外造成惡劣影響。

調查組有關負責人表示，對賀建奎及涉事人員和機構將依法依規嚴肅處理，涉嫌犯罪的將移交公安機關處理。對已出生嬰兒和懷孕志願者，廣東省將在國家有關部門的指導下，與相關方面共同做好醫學觀察和隨訪等工作。

（新華社）