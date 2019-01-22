【中國漫遊】從權健到無限極　內地再爆保健品傳銷醜聞

內地最大直銷公司無限極近來被爆出多宗產品被質疑誇大成效。最新一宗發生在河南，一名腎病男童懷疑服食無限極的保健品後因尿毒症症逝。 記者又暗訪當地一間賣無限極產品的專門店，店員聲稱買滿指定金額可成為會員，之後轉售產品可分成。

繼權健後，內地最大直銷公司無限極近來被爆出多宗產品被質疑誇大質量和成效，最近一宗發生在河南新密，男子梁起超聲稱自己兒子曾經因食了三鹿奶粉而患上腎病，經治療後本來情況穩定，但到2014再度發病時，村醫向梁起超介紹無限極產品，更指自己的骨癌都是服食無限極治好，令梁起超深信不疑。

2015年至2016年，梁起超先後27次購買無限極保健品，花費4.6萬元人民幣。但隨後兒子病情加重，最終因尿毒症於2018年2月病逝。梁起超一直要求無限極賠償但協商沒結果，到近日被媒體曝光後，當地的監管部門才表示已介入調查。

而在河南鄭州的一間無限極專門店仍然營業，內地傳媒暗訪該店，發現售賣的產品種類繁多，其中一種名叫「淨亮洗潔精」的產品，會員價45元，店員聲稱可以治魚鱗病，又指產品由植物提煉而成，服食也不會有問題；另一款濃縮蘋果汁索價59元，店員聲稱可以清肺，對吸堙人士的健康有幫助。

最後店員更向記者表示任何產品買滿498元人民幣就可以成為會員，之後可以將產品放上微信或在其他渠道銷售，就可以獲得佣金分成，疑似是傳銷手法。

（梨視頻）